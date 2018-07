Steet workout permanent aan Finse piste 11 juli 2018

02u36 0

Nadat je vorig jaar aan de Finse piste in Paal al kon proeven van een tijdelijke street workout, zal deze volgend jaar permanent verschijnen aan de piste. Street workout is een nieuwe fitnessdiscipline waarbij je, met je eigen lichaamsgewicht als weerstand, allerlei oefeningen uitvoert met als doel kracht en lichaamsbeheersing te bekomen. "Het tijdelijk plaatsen was een zeer geslaagd initiatief," aldus schepen van vrije tijd Dave Schops (sp.a). "Na het verwijderen van de proefopstelling ontving de dienst jeugd en sport meerdere meldingen van ontgoochelde burgers uit diverse leeftijdscategorieën. We zijn dan ook meteen de mogelijkheden tot een permanente street workout gaan bekijken, en hebben uiteindelijk een veelzijdige optie kunnen voorzien op dezelfde locatie." Wie op zoek is naar een fysieke uitdaging in de gezonde buitenlucht en eens iets anders wil proberen om aan kracht en lichaamsbeheersing te winnen, kan vanaf nu dus permanent aan de Finse piste in Paal terecht. Ideaal tijdens de zomermaanden! (BVDH)