Stadslogo bestaat één jaar

18 augustus 2018

02u48 0

Het was gisteren exact één jaar geleden dat de stad Beringen haar stadslogo en de daarbij horende huisstijl onthulde. Het logo zou de boodschap 'less is more' moeten uitstralen en tonen dat Beringen avontuurlijk, verbindend, comfortabel en kleurrijk is. "Als trotse Beringenaren kunnen we deze eerste verjaardag niet ongemerkt laten voorbijgaan. We willen dit vieren. Alle Beringse kinderen die in augustus één jaar worden, zijn via Facebook opgeroepen om samen met ons een verjaardagskaarsje uit te blazen", laat schepen Anne Wouters-Cuypers (CD&V) weten. In de stedelijke kinderopvang worden aan alle kinderen ballonnen uitgedeeld. Je kan nog tot en met woensdag 22 augustus iemand inschrijven die één wordt in augustus via communicatie@beringen.be.





(BVDH)





