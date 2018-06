Stadsbestuur tekent charter 'bib voor iedereen' 08 juni 2018

Het stadsbestuur van Beringen ondertekent het charter 'Een bibliotheek voor iedereen'. Dat charter stelt dat de bib een basisdienst is waar elke burger het recht op heeft. Sinds 2016 zijn steden en gemeente niet meer verplicht een bibliotheek te hebben en als tegenreactie loopt er sinds eind vorig jaar een oproep om het bibliotheekcharter te tekenen. Dit werd al door meer dan 125 Vlaamse steden en gemeenten ondertekend. "Het is niet bindend, maar met de ondertekening erkennen wij als stadsbestuur het belang van een bibliotheek voor de lokale gemeenschap, en geven we dus een krachtig signaal tot verdere ondersteuning van de openbare bibliotheek," zegt schepen van de bib, Dave Schops (sp.a).





Ook individuen kunnen het charter tekenen om hun steun voor de bib te betuigen. Dat kan nog tot begin september via de website www.bibvooriedereen.be. (BVDH)