Stad zet buddy's in de bloemetjes 09 maart 2018

Een jaar geleden sloegen de OCMW's van Beringen en Heusden-Zolder de handen in elkaar en werd er een samenwerking gestart met CAW Limburg. Het resultaat was een buddywerking met tien buddy's en drie vrijwilligers. "Zij hielpen een gezin met papieren, rekeningen en de kinderen. Ze proberen hen wegwijs te maken in onze stad. Samen realiseren we nu eenmaal meer", aldus schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). "Een echte meerwaarde voor onze werking en een aanvulling op de omkadering vanuit het OCMW", stelt OCMW-voorzitter Hilal Yalçin. Daarom werden deze buddy's in de bloemetjes gezet. Een nieuwe oproep naar buddy's leverde inmiddels al drie buddy's en twee vrijwilligers op.





(BVDH)