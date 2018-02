Stad werkt aan toekomst wijk Beringen-Mijn 10 februari 2018

De stad werkt aan een langetermijnvisie voor de wijk Beringen-Mijn. Met de vele ontwikkelingen op de mijnterreinen en het stadsdeel met een enorme historische waarde is het een wijk met een aparte identiteit.





"De uitdagingen zijn er groot op vlak van mobiliteit, samenleven, huisvesting, onderwijs, economische ontwikkelingen, invulling van de open ruimte, het erfgoed en de aansluiting tussen de mijncité en haar bewoners. Daarop dienen we passende antwoorden te formuleren. We werken rond drie uitdagingen: erfgoed, het versterken van de bewoners en Beringen-Mijn meer laten aansluiten bij de rest van de stad", aldus schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). Volgens hem is het zoeken naar een betaalbaar evenwicht.





"Een visie op mobiliteit is noodzakelijk. Onder meer dankzij een netwerkdag hopen we voor de zomer brede visie voor Beringen-Mijn te bekomen", stelt schepen van Welzijn Thomas Vints. (BVDH)