Stad participeert in renovatieproject 17 augustus 2018

De stad Beringen zal financieel en inhoudelijk participeren in het renovatieproject van scholen De Horizon en Het Mozaïek die op de site van be-MINE gelegen zijn. "Kinderopvang is immers een beleidsprioriteit voor deze ploeg", stelt schepen voor Kinderopvang Thomas Vints (CD&V). "Sinds september 2016 organiseert kinderopvang De Bengeltjes de opvanglocatie in Beringen-Mijn in basisschool 't Mozaïek. Ook kinderen van De Horizon en GO 't Ateljeeke kunnen hier terecht voor en na de schooluren. Met de komst van de nieuwe school op de site be-MINE kregen we de mogelijkheid om ook mee in dit project te stappen. Het gedeelde gebruik van infrastructuur biedt heel wat mogelijkheden." Met dit project wordt het aanbod in Beringen geografisch beter gespreid. De nieuwe opvang zal in hoofdzaak toegankelijk zijn voor alle kinderen van de basisscholen De Horizon, 't Mozaïek en 't Ateljeeke. In de bouwplannen worden zowel ruimtes exclusief voor BKO De Bengeltjes en de school voorzien, maar ook centraal gelegen gemeenschappelijke ruimtes. Deze ontstonden in samenspraak tussen het stadsbestuur en de scholengroep.





(BVDH)