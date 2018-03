Stad laat luchtkwaliteit onderzoeken 31 maart 2018

Het stadsbestuur van Beringen heeft zich aangemeld voor 'CurieuzeNeuzen', een wetenschappelijk onderzoek naar de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen. "Bij de meetlocaties die de stad doorgaf, werd veel belang gehecht aan enerzijds kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen en anderzijds aan een spreiding over het grondgebied", aldus schepen van Duurzaamheid Gilbert Lambrechts (sp.a). "Alle meetpunten in de nabijheid van kinderdagverblijven, scholen, zorgcentra en sporthallen werden dan ook weerhouden." De metingen starten op 28 april en eindigen op 26 mei. In de tweede helft van september worden de resultaten bekend gemaakt. (BVDH)