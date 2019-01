Stad koopt multifunctionele werktuigdrager voor onderhoud fietspaden BVDH

16 januari 2019

14u25 0 Beringen De stad Beringen heeft een multifunctionele werktuigdrager aangekocht voor het onderhoud van de fietspaden.

“In de zomerperiode kan deze uitgerust worden met een veegborstel of onkruidborstel in combinatie met een krachtige bladblazer. Met deze bladblazer zorgen we ervoor dat de bladeren die op de berm worden geborsteld, verder het bos in geblazen worden. Dit is vooral belangrijk op de toeristische fietspaden”, zegt schepen van Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V) trots.

In de winterperiode wordt de machine ingezet voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van de fietspaden. Op de voorzijde kan dan een sneeuwschuif gemonteerd worden en op de achterzijde is een pekelstrooier voorzien. Omdat de verkeersintensiteit op fietspaden veel lager ligt, is pekel de beste oplossing voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. De totale investering met alle toebehoren bedraagt 139.948,60 euro. De sleutels van het nieuwe werktuig werden aan een van de chauffeurs overhandigd.