Stad helpt inwoners bij ‘Dag van de Buren’ BVDH

11 maart 2019

10u36 0 Beringen Tijdens het weekend van vrijdag 24 tot en met zondag 26 mei wordt opnieuw de ‘Dag van de Buren’ gevierd. Dit is een internationaal initiatief dat in ons land via de vzw Feest in het Gebouw onder de aandacht wordt gebracht. De Stad Beringen helpt haar inwoners bij het organiseren van een buurtfeest.

“Het idee is eenvoudig: buren nodigen elkaar uit voor een hartelijke ontmoeting”, zegt schepen van Buurtontwikkeling Jessie De Weyer (N-VA). “Gezellig op het pleintje in de wijk, in de inkomhal van een appartementsgebouw, op het bankje in de straat, of eender waar. Graag een pintje, een glaasje thee, een koekje of een hapje erbij? Vraag elke buurtbewoner om iets lekkers mee te nemen en je krijgt al snel een heus buffet bijeen. De ideale manier om gezellig samen te komen en elkaar beter te leren kennen!”

Deelnemende buurten kunnen bij de stad niet alleen terecht voor gratis promotiemateriaal, maar krijgen ook een startpakket met lekkers van Oxfam en versieringen om het geheel op te fleuren. Dit jaar daagt stad Beringen de buurten uit om jong en oud te betrekken. “Met wat klein spelmateriaal en een doe-boekje in het startpakket willen we samen spelen in de buurt over verschillende leeftijden heen stimuleren. Want we geloven dat deze intergenerationele contacten enthousiasme, creativiteit en nieuwe verbindingen creëren” stelt De Weyer. “Leg daarenboven al jullie momenten met jong en oud vast en bezorg de leukste foto – 1 inzending per buurt – vóór 2 juni aan de stad via lieselot.coppens@beringen.be. De gezelligste foto wordt beloond met een buurtpicknick ter waarde van 100 euro.”