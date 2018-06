Stad adopteert monumentale beukenboom 09 juni 2018

De stad Beringen zal een beukenboom in de nieuwe wijkontwikkeling Steenveld Oost adopteren. Deze werd in de voorbereiding van de planningsfase aangetroffen. "De boom is meer dan 24 meter hoog, heeft een stamomtrek van ongeveer 3,5 meter en een kroondiameter van 20 meter", vertelt schepen van Publieke Ruimte Jean Vanhees (CD&V).





De beuk zou 150 tot 200 jaar oud zijn en een waarde van 29.000 euro hebben. Oorspronkelijk zouden er twee woningen op de standplaats van de boom komen, maar door elders binnen de projectzone grond te ruilen kon het verlies aan woningen gecompenseerd worden en kan de beuk blijven staan. (BVDH)