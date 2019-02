St. Cecilia brengt ‘Concerto Ritmico’ BVDH

20 februari 2019

14u47 0

Het K.H. Orkest van Beringen speelt op zaterdag 30 maart om 20 uur haar jaarlijks concert in OC De Buiting (Paal). Het thema ‘RITMICO’ is gekozen omdat er verschillende ritmes aan bod komen: profane, klassieke, Klezmer, film, Ierse Dans, Spaans en jazz. Gastsolist Jules Baeten op klarinet en solisten uit eigen rang Hugo Croonenborghs op trompet en bugel en zangeres An Poelmans zullen er ongetwijfeld een topeditie van maken. Gastcomponisten van dienst zijn Julio Domingo en Txemi Extebarria. Inge Peters is dirigente, Jos Simons presenteert. Onder 18 jaar mag je gratis binnenkomen, anders kost het 9 euro.