Spoorwegbrug wordt teruggeplaatst 19 mei 2018

02u37 0

Dit weekend zal de spoorwegbrug over de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn worden teruggeplaatst op de brughoofden. Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken zal de Koolmijnlaan vanaf vanochtend 8 uur tot zondag 20.00 uur afgesloten worden. "Er zal in beide richtingen een omleiding over de Beverlosesteenweg, Kruisbaan, Nijverheidsstraat en Kasteletsingel zijn. Voor de fietsers loopt de omleiding, in beide richtingen, via de Kerkstraat, Noordwijkstraat, Laan op Vurten en Leysestraat", legt Jean Vanhees (CD&V), schepen van Verkeer uit. Tijdens deze werken blijven de handelaars van de Koolmijnlaan steeds bereikbaar via de omleiding. (BVDH)