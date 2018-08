Spitsstroken E313 vanaf september klaar OOK E314 KRIJGT VANAF 2019 EXTRA RIJSTROKEN TOON ROYACKERS

02 augustus 2018

02u26 0 Beringen Nog enkele weken doorbijten en dan is de derde rijstrook op de E313 tussen Beringen en Lummen klaar. De verbreding van de snelweg moet de files rond het klaverblad helpen bestrijden. Ook de E314 krijgt om die reden vanaf 2019 een extra rijstrook.

"Het is duidelijk dat het verkeer rond de verkeerswisselaar in Lummen de afgelopen jaren veel drukker geworden is", legt Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg uit. "Dat zorgt tijdens de spitsuren voor vertraagd verkeer. Dat willen we nu dus bestrijden met deze extra rijstroken op de E313. Die komt er zowel vanaf de oprit Beringen tot aan het klaverblad van Lummen, als in de omgekeerde richting van Lummen tot Beringen. Eigenlijk wordt de pechstrook daar telkens een 'spitsstrook' die alleen open gaat bij erg druk verkeer. Verkeerssignalisatie boven de snelweg zal oplichten als de 'spitsstrook' geopend is. Alleen dan mogen bestuurders het rijvak effectief gebruiken. Tijdens de piekmomenten is er dan even geen doorlopende pechstrook meer, maar er zijn wel de nieuwe 'pechhavens' die we om de 500 meter hebben aangelegd. Vaak kunnen bestuurders met een panne toch nog even doorrijden, en op een uitwijkhaventje wachten op hulp. Lukt het niet, kan de spitsstrook in geval van panne of een ander noodgeval gesloten worden."





De werken waren erg ingrijpend, want ook het hele wegdek is in één keer vernieuwd. "Er is gekozen voor een totale renovatie", aldus werfleider Jan Van Gestel "Er ligt nu duizend ton staal en 16.000 kubieke meter gewapend beton onder dit stuk van de snelweg. Dat is nodig ook, want deze richtingen worden druk gebruikt door het internationale vrachtverkeer. In de laatste fase leggen we bijna 700 meter snelweg per dag aan. Het gaat vooruit, maar ondertussen doen we ook grondige kwaliteitscontroles. Die moeten er voor zorgen dat deze nieuwe snelweg duurzaam is. Er is bewust gekozen voor beton en niet voor asfalt. Het asfalt is misschien geluidsarmer, maar op deze drukke transportroute kreeg de stevigheid en de langere levensduur voorrang.





Vanaf september zijn de werken klaar, maar de verkeersportieken met alle signalisatie moeten nog geleverd worden. "Ze zijn besteld, alleen is het nog niet duidelijk wanneer ze geplaatst worden", aldus Sep Vandijck. "Voorlopig zullen de eerste Limburgse spitsstroken dus permanent geopend zijn. Van zodra de signalisatie geplaatst is, zal die aangeven of de spitsstrook open is." Ook de E314 tussen het klaverblad van Lummen en Heusden-Zolder krijgt in de toekomst een gelijkaardige spitsstrook. Die werken gaan vanaf volgend jaar van start.