Speelplezier tijdens paasvakantie 22 maart 2018

De dienst jeugd en sport heeft ook dit voorjaar weer heel wat leuks op de agenda gezet. Zo zijn er tijdens de paasvakantie een aantal KIA-activiteiten. Zowel voor kleuters, kinderen en tieners staan er sportieve, creatieve en speelse activiteiten op het programma, gaande van een uitstap naar de Alpacaboerderij tot een dagje Experience Games. Alle kinderen van 5 tot 15 jaar zijn vanaf woensdag 4 april welkom bij speelplein Hupsekwam in het Mijnstadion. Nog wat energie over? Kom dan springen, rollen, vliegen, duiken,...in de sporthal van Beverlo tijdens het Springkastelenfestival. Op vrijdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur staan er springkastelen in alle geuren en kleuren op jou te wachten. (BVDH)