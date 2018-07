Speel-o-keet bij De Boomhut 04 juli 2018

02u46 0 Beringen Bij 'De Boomhut' vind je dezer dagen de splinternieuwe speel-o-keet. "Dit is een gesloten aanhangwagen gevuld met aangepast speelmateriaal voor kinderen met bijzonderheden op het gebied van prikkelwerking", legt Johan Vanroy van de regenbOog vzw uit.

Al sinds 1 september 2017 organiseert de stad samen met de regenbOog vzw de kinderopvang 'De Boomhut'. Hier kunnen kinderen met een beperking terecht. In de zomervakantie wordt hier ook vijf weken lang speelpleinwerking georganiseerd. De speel-o-keet verhuist later naar andere speelpleinwerkingen in Limburg, maar bijt de spits af in Beringen. "Net zoals een werfkeet heeft ook de speel-o-keet werkmannen en werkvrouwen. Een team van jonge vrijwilligers plant en begeleidt de speel-o-keetevenementen zorgvuldig en autismevriendelijk. Van ieder evenement wordt op voorhand een scenario gemaakt. Dit wordt achteraf geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het vrijwilligersteam wordt opgeleid en gecoacht door de regenbOog vzw", aldus Vanroy.





"Dit is absoluut een meerwaarde voor onze zomerwerking", reageert schepen van Educatie Thomas Vints (CD&V) opgetogen. "We willen kinderen met een beperking meer speelkansen bieden waarbij rekening wordt gehouden met hun prikkelbehoeftes. Ook tijdens het schooljaar tonen we aandacht voor kinderen met een beperking."





Dankzij Een Hart voor Limburg werd het initiatief mogelijk gemaakt. (BVDH)