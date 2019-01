Spectrumcollege beleeft koude maar spetterende X-Mos BVDH

21 januari 2019

Afgelopen vrijdag stond bij alle zesdejaars van het Spectrumcollege campus Beringen al maanden met rood aangekruist in de agenda. Zij vierden immers Chrysostomos, het feest ter gelegenheid van de laatste honderd dagen school. Het Spectrumcollege blikt met de glimlach terug op deze speciale dag: “De leerlingen waren al de hele week in feeststemming met daarbij horende feestkledij. ‘s Ochtens trotseerden ze dan met z’n allen de vrieskou om aan de langverwachte dag te beginnen. Na een stevig ontbijt in de cafetaria van de campus trokken de leerlingen naar hun respectievelijke activiteiten: een show voor de leerlingen en leerkrachten, bowling, Jumpsquare,… ’s Middags werden frietjes geserveerd om er in de namiddag opnieuw in te vliegen. Sommige leerlingen brachten nog een laatste keer een bezoekje aan hun oude gebouwen van het VTI. De dag werd afgesloten met een spetterende fuif en misschien wel een heel weekend van het ene feest naar het andere!”