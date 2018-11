Speciale website voor kandidaat-ondernemers Birger Vandael

06 november 2018

16u14 0 Beringen De stad Beringen heeft de website www.startjezaakinberingen.be gelanceerd. ‘Start je zaak in Beringen’ is een website waar kandidaat-ondernemers die zich in Beringen willen vestigen, de nodige inspiratie en informatie vinden over de stad.

Op de website vind je onder meer een handig overzicht van leegstaande en dus beschikbare handelspanden in het centrum van Beringen, Beringen-mijn, Beverlo, Koersel en Paal. Hierbij wordt steeds relevante informatie vermeld zoals prijs, oppervlakte, ligging en de nodige contactgegevens van de makelaar en/of eigenaar. Daarnaast vind je op de website ook informatie over de troeven van Beringen en haar deelgemeenten. Zo worden een aantal handelaars aan het woord gelaten die als ambassadeur van Beringen inspirerende verhalen vertellen over hun ervaring met ondernemen in de stad. Het moet de goesting bij potentiële starters nog wat aanscherpen. Ook de subsidiemogelijkheden voor handelaars die in een pand willen investeren, worden beschreven.

“Het doel is om ondernemers voor Beringen te laten kiezen en het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken om een zaak te starten in één van onze handelskernen”, zegt schepen van Lokale Economie Gilbert Lambrechts (sp.a).