Speciale bus voor feestvierders 'Chrysostomos'

Morgen zullen de Beringse zesdejaars van het Spectrumcollege SJB, SLB en VTIB hun 'Chrysostomos' vieren. Al vanaf 5 uur 's morgens zijn ze welkom in jeugdhuis JC Beverlo om er de aftrap van de knotsgekke feestdag te beleven. "De stad Beringen voorziet 's morgens om 5.30 uur busvervoer die de vroege feestvierders vanaf bushalte Bogaersveld naar jeugdhuis JC Beverlo zal brengen. Om 7.30 uur worden de feestgangers met de bus naar school gebracht", aldus schepen Dave Schops. De fuifbus en het jeugdcentrum zijn enkel toegankelijk voor zesdejaars van de drie scholen. Vzw Between The Hills organiseert 's avonds in De Kardijk nog een X-MOS PARTY 18'. (BVDH)