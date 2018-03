Solidariteitsweek in plaats van solidariteitsdag 02 maart 2018

De bovenbouwscholen van de campus Beringen organiseren volgende week naar jaarlijkse gewoonte een solidariteitsevenement. Nieuw dit jaar is dat alle leerlingen van de bovenbouw de handen in elkaar geslagen hebben om een solidariteitsweek te houden in plaats van de normale solidariteitsdag. Elk jaar zet de school zich in voor Broederlijk Delen. "Wij ondersteunen dit jaar het project van organisatie COSIL in Oeganda, maar we kijken dit jaar ook naar organisaties dicht bij huis die de broodnodige centen kunnen gebruiken (Open Hart, Sint-Vincentius en De Botermijn). Elke dag, behalve woensdag, zullen de leerlingen tijdens het vierde en vijfde lesuur werken rond solidariteit met o.a. een film van Broederlijk delen, een quiz over vasten en een toneeltje door en voor de leerlingen. Tijdens de middagspeeltijd (12 - 12.45 uur) verkopen de leerlingen zelfgebakken lekkernijen waarvan de opbrengst integraal naar de vier organisaties gaat.





(BVDH)