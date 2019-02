Solidariteitsactie voor Jemen levert 530 euro op BVDH

13 februari 2019

De Beringse Interculturele raad, de raad voor Ontwikkelingssamenwerking en de Integratieraad van Ham organiseerden op donderdag 7 februari een solidariteitsactie ten voordele van Jemen. Er was een lezing van gastspreker Ludo De Brabander, gevolgd door enkele multiculturele hapjes in het ‘solidariteitscafé’. De opbrengst van deze avond gaat naar Unicef: Help de kinderen van Jemen. De raden kondigen met trots aan dat ze in totaal 530 euro inzamelden voor Unicef met deze actie. “Als stad vinden we het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van gebeurtenissen in de wereld. We kunnen niet blind toekijken op extreme armoede en oorlog in andere landen”, onderstreept schepen van Welzijn Hilal Yalçin (CD&V).