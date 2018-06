Sociale woningen in het groen 09 juni 2018

Aan Steenveld Oost zullen de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen (KBM) en de bouwmaatschappij Vooruitzien een sociaal huisvestigingsproject in het groen realiseren. "Hier zullen zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd worden. De wachtlijst is hiermee niet weggewerkt, maar we willen tonen dat wij deze projecten steunen," zegt schepen van Huisvesting Anne Wouters-Cuypers (CD&V). "Er komen 108 bouwkavels rond een centrale groenzone die als park zal ingericht." (BVDH)