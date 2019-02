Snelheidsplan aangepast BVDH

26 februari 2019

08u07 0

In het kader van het snelheidsplan, zullen de komende weken enkele werken worden uitgevoerd. In eerste instantie worden de verkeersborden aangepast. Daarna worden ook de markeringen op de weg aangepast. De oude voorrang van rechts borden (B17) en markeringen werden inmiddels verwijderd”, zegt schepen van Openbare Werken Jean Vanhees (CD&V) Voor deze werkzaamheden werd een strakke planning opgemaakt. De Laakstraat, Molenaarstraat, Laardijkstraat, Poelakkerstraat en Wystekken werden reeds aangepast. Pannehoefstraat, Leemstraat, Fonteintjesstraat, Uitkijktorenlaan en Heihoevenweg werden inmiddels ook afgewerkt. De Schomstraat en Bosstraat staan ingepland voor deze week. Begin maart is het dan de beurt aan de Schansvijverstraat. De werkzaamheden op de Schaffensesteenweg worden afgestemd met de markeerder, hiervan is de datum nog niet bekend. Schrikheidestraat, Tervantstraat, Rijsselstraat, Deurnestraat en zijstraten krijgen dit voorjaar nog de B17 (voorrang van rechts) markeringen.

