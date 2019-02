Slechts één man veroordeeld na sensationele arrestatie BVDH

07 februari 2019

14u00 1

De arrestatie van onder meer een 36-jarige Bulgaar was op 18 augustus deze zomer nationaal nieuws. Gemaskerde agenten en wapens doken op in het straatbeeld van onder meer Beringen, maar de rest van deze zaak was minder sensationeel. Van de zeven gearresteerden mochten vijf personen snel weer vertrekken. “Enkele familieleden die er niets mee te maken hadden, werden immers ook in de boeien geslagen”, verklaarde een advocaat. De twee personen stonden terecht voor de uitbating van een teeltinstallatie met ongeveer 250 planten. De Bulgaar krijgt een celstraf van achttien maanden en een boete van 8.000 euro. Zijn kompaan, een café-uitbaatster, krijgt de opschorting.