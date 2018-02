Slecht wegdek aan Molendijk aangepakt 14 februari 2018

Aanstaande maandag beginnen de werken aan de Molendijk. Het weggedeelte tussen het zuiveringsstation en de Heerbaan wordt heraangelegd. De slechte toestand van de weg en de fietspaden was bij veel mensen al lang een doorn in het oog. Daar komt nu verandering in met de aanleg van vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. Meteen wordt ook een afvoerriool voor het regenwater aangelegd. Binnen de projectzone worden regen- en afvalwater uiteraard van elkaar gescheiden. De aannemer heeft een termijn van negentig werkdagen voor de uitvoering. Voor de grote vakantie moet het geheel dus klaar zijn.





Tijdens de werken wordt de Molendijk in beide richtingen afgesloten, er zal een omleiding via de Nieuwendijk voorzien worden. (BVDH)