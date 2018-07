Slapende peuter bedolven onder puin PLAFOND BOVEN KINDERBEDJE KOMT NAAR BENEDEN TOON ROYACKERS

03 juli 2018

02u50 0 Beringen Een 20 maanden oude peuter is gisterochtend bedolven geraakt onder het puin, toen het pleisterwerk van het plafond boven zijn bedje naar beneden plofte. Mama Ilkay en papa Cafer moesten hun zoontje tussen de brokstukken uitgraven. De jongen blijft voor observatie in het ziekenhuis.

"Kort na 8 uur werden we wakker door een harde slag", doet mama Ilkay Oyar het verhaal. "Het leek echt op een ontploffing. Ik dacht eerst nog dat onze gasketel het begeven had. Toen pas zag ik een enorme stofwolk naast ons bed. Mijn man lag gedeeltelijk onder het puin. Net boven het bedje van ons zoontje Ali was het pleisterwerk volledig naar beneden gekomen. Je kunt je voorstellen hoe groot onze paniek was." Papa Cafer Sevim sprong tussen de brokken uit en boog zich over het peuterbedje. "Ik heb alle puin aan de kant gehaald en mijn zoon opgetild. Hij reageerde niet meteen, waardoor we al naar onze gsm grepen om de hulpdiensten te bellen. Uiteindelijk waren we opgelucht toen hij toch zijn keeltje open zette in onze armen. We zagen dat zijn hoofdje enkele wonden had."





Het koppel reed zelf snel met zijn zoontje naar het ziekenhuis. "Hij moet voorlopig hier blijven. Vermoedelijk is hij toch eventjes buiten bewustzijn geweest en daarom willen ze hem in observatie houden. Tegen de avond kon hij al een beetje lachen, ondanks de pijn. Maar als we kijken naar de ravage in de slaapkamer, kunnen we onze ogen nog altijd niet geloven. De dokters zeggen ons dat we ontzettend veel geluk gehad hebben. Vooral de hoge randen rond het bedje hebben de slag gebroken van het plafond. Anders waren de verwondingen zonder twijfel nog veel ernstiger geweest. Bovendien is onze zoon niet geraakt door scherpe brokstukken."





Het gezin begrijpt wel niet hoe het plafond zo plots naar beneden kon komen.





Onbewoonbaar

"We kochten deze woning tweeënhalf jaar geleden van sociale huisvestingsmaatschappij Vooruitzien. Helaas zijn er nog meer buren die problemen hebben, maar dan vooral met vochtplekken. Nu komt dus ook het pleisterwerk van de plafonds naar beneden. Intussen zijn de andere plafonds in de andere kamers op de bovenverdieping geïnspecteerd. Daar blijkt het pleisterwerk ook al los te zitten. Onvoorstelbaar, want we hebben nog twee kinderen in een andere kamer. Uit voorzorg is ons huis nu onbewoonbaar verklaard. We mogen voorlopig op hotel blijven."





De directie van Vooruitzien kwam gisteren poolshoogte nemen. Zij verzekerde de familie dat er een grondige inspectie komt, en dat het pleisterwerk overal waar nodig zal vernieuwd worden.