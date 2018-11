Signalisatie op nieuwe rijstroken wordt onderzocht Birger Vandael

13 november 2018

14u56 0 Beringen N-VA-gemeenteraadslid Wesley Jeunen vroeg gisterenavond om een verbetering van de signalisatie op de nieuwe rijstroken van de E313 tussen Beringen en Lummen. Schepen Jean Vanhees (CD&V) liet weten dat hij contact heeft opgenomen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Enkele maanden geleden werd in de beide rijrichtingen tussen Beringen en het klaverblad van Lummen een nieuwe rijstrook geopend. De uiteindelijke bedoeling is om hier “spitsstroken” van te maken, dit zijn rijbanen die enkel geopend zijn in de spitsuren en het verkeer dan beter verdelen. Omdat de elektronische signalisatie voor deze spitsstroken nog niet geplaatst is, zijn de rijbanen op dit moment permanent geopend. Zij vormen weefstroken die in- en uitvoegen op de snelweg makkelijker moeten maken.

Problematisch en gevaarlijk

Volgens Jeunen is die situatie problematisch en gevaarlijk. “De signalisatie die aangeeft dat de rijstrook overgaat in een afrit, is gebrekkig,” zegt hij. “Pas 1 km voor de afrit in Beringen wordt aangegeven dat de derde rijstrook ophoudt en overgaat in een afrit. Bestuurders die dit traject voor het eerst volgen, komen in de problemen. In de spits is dit zeker voor vrachtwagens een veel te korte afstand. Zij gaan dan vol in de remmen op de afrit en rijden vanuit stilstand de snelweg terug op, terwijl wagens van de middenstrook net naar de afrit willen rijden. Levensgevaarlijk voor achteropkomend verkeer. Er dienen dringend maatregelen genomen te worden.”

Volgens Vanhees onderzoekt AWV de signalisatie. Wanneer uiteindelijk de elektronische borden geplaatst worden en de derde rijstrook ook effectief een spitsstrook wordt, blijft onduidelijk maar zou zeker niet voor de nabije toekomst zijn.