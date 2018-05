Seizoensopening Secret Garden 25 mei 2018

Op een nieuwe locatie aan Neusenberg in Beringen opent Secret Garden deze zaterdag het festivalseizoen met een grote party. Het thema dit jaar is 'Bohemian Chic'. Er wordt dan ook gevraagd om in dit thema gekleed te gaan. Op de Line-up staan Sputwib & Books, Manuel Migdalski, Delafino, Dominico & Donelly, Mr. Grammy en Jean Delaru. Tegen middernacht sluit Flymodus af. Er geldt op het festival een nultolerantie op gebied van drugs. Tickets zijn verkrijgbaar via tibbaa.com. (BVDH)