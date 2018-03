Schoten gelost tijdens caféruzie 01 maart 2018

03u00

Tijdens een hevige ruzie in café Cheers langs de Brugstraat in Beringen zijn dinsdagavond laat enkele schoten gelost. De dader zou intussen bekend zijn bij de politie.





De buurt van het café werd omstreeks half elf opgeschrikt door de luide knallen. Verschillende buren belden meteen naar de politie. Gewonden waren er in de zaak gelukkig niet gevallen.





Eén van de cafégangers had met een wapen drie keer in het interieur geschoten. De man stoof na de ruzie meteen weg met zijn wagen. Politiezone Beringen, Ham en Tessenderlo snelde ter plaatse. Maar daar bleek dat de gemoederen al bedaard waren. Uit de verhoren zou de identetiteit van de schutter inmiddels blijken. Het Parket Limburg bevestigde woensdag het incident. Maar aanhoudingen zijn er voorlopig niet verricht in de zaak. (RTZ)