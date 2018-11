Schoorsteenbrand loopt uit de hand Toon Royackers

18 november 2018

Aan de Drie Gezusterstraat in Beringen heeft zaterdagavond laat een hevige brand aan het dak van een woning gewoed. De bewoners werden kort na 23 uur opgeschrikt door een knetterend geluid. Toen ze buiten gingen kijken bleek dat het dak rond de schoorsteen al in vuur stond. Brandweerpost Beringen snelde ter plaatse en kreeg de vlammen al na enkele minuten onder controle. Helaas was een deel van de woning toen al gevuld met rook. Daardoor is het pand voorlopig onbewoonbaar verklaard. De bewoner werd even naar het ziekenhuis gebracht voor een lichte rookintoxicatie.