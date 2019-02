Schoolvoorbeeld voor Limburgse detailhandel: Oude schoolgebouwen worden nieuwe hotspot Birger Vandael

25 februari 2019

16u09 0 Beringen De Sinte-Lutgartsite in het centrum van Beringen zal tijdelijk dienst doen als de locatie voor winkels, horeca, kantoor- of werkruimtes. Sinds de verhuis in 2017 staan de oude schoolgebouwen leeg. Het project is letterlijk en figuurlijk een schoolvoorbeeld van hoe de provincie de Limburgse detailhanden wil behouden en versterken.

In 2017 trok de Sinte-Lutgartschool naar de nieuwe scholencampus op Bogaersveld. De gebouwen aan de Brouwerstraat en de Hoogstraat staan nu grotendeels leeg. Vanuit de stad is er de wens om deze site op termijn uit te bouwen als een commerciële aantrekkingspool die het kernwinkelgebied én de stadskern als geheel kan versterken. Een plek die ‘leven’ en ‘beleven’ kan toevoegen aan het centrum van Beringen. “Waar het initieel de bedoeling was om hier een klassiek binnenstedelijk winkel- en woonproject te ontwikkelen, is nu gekozen voor een innovatief project, een creatieve hotspot voor iedereen die wil ondernemen, creëren en beleven”, aldus schepen van Lokale Economie Werner Janssen (N-VA).

Experiment

Het ruwe karakter van de scholensite, met de wirwar aan gebouwen en klaslokalen vormen een uniek decor. Het verenigingsleven moet hier een plaats krijgen met de speelplaats van vroeger als publieke ruimte met speels karakter. Street arts en events krijgen hier hun plaats. Deze tijdelijke invulling fungeert als een experiment om later tot een definitieve invulling van de site over te gaan. Niet eerst plannen en ontwerpen, maar wel eerst samen creëren, testen en ontdekken.

Gebruiksklaar tegen zomer

“Door de ligging pal in het stadscentrum hopen wij ook dat het project een meerwaarde wordt voor de reeds bestaande handels- en horecazaken van het centrum”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Er zijn al heel wat initiatiefnemers die ons hebben gecontacteerd, we hopen in de zomer de eerste intrekkers te ontvangen”, gaat Janssen verder. “De komende maanden gaan we de gebouwen terug gebruiksklaar maken en starten we het communicatietraject voor de zoektocht naar ondernemers.”

Omdat de lokale handelaars bezorgd zijn omwille van de toenemende druk op de leefbaarheid van de handelskernen en de opkomst van e-commmerce, wil de provincie hiervoor meer aandacht hebben. “Vorig jaar werden al zes Limburgse gemeenten geholpen om op basis van actuele retailtrends een nieuw DNA van de stad te bepalen”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V). Beringen is hier één van en krijgt een financiële impuls van 100.000 euro. “Het is een investering die moet bijdragen aan een meer bruisende en dynamische stadskern met positieve effecten voor het terugdringen van de leegstand”, weet Vandeput. De provincie zal in de toekomst blijvend helpen met de economische positie van de detailhandel te behouden en te versterken en een sturende rol bij het vergunningenbeleid op te nemen. Gemeenten worden geholpen bij het ter beschikking stellen van diverse tools inzake detailhandel en het uitrollen van innovatieve projecten. Naast Beringen werd er reeds gezocht naar een toekomstperspectief voor de handelskernen van Bilzen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren. In Pelt is het traject begin dit jaar opgestart.

Meer info over hoe je je kan aanmelden als ondernemer, kan je vinden op www.beringengroeit.be/projecten/lutgart/ of kom naar de kijkdag op 16 maart van 10:00 tot 12:00 uur.