Scholen waar gestaakt wordt voorzien opvang 16 mei 2018

De stakingsbereidheid in Beringen is relatief groot. "Bijna alle kleuteronderwijzers staken. In de lagere school hebben we momenteel melding van slechts één stakende leerkracht. We zullen als school de aanwezige kleuters opvangen", vertelt directrice Martine Bellinkx van SBS Koersel. "In totaal zijn er acht leerkrachten van onze school die deelnemen aan de stakingsactie. Hierdoor kan het normale schoolgebeuren niet doorgaan. Het schoolbestuur heeft beslist dat de school opvang voorziet voor iedereen die dat nodig heeft", legt Esterh Elsen als directrice van VBS De Horizon in Beverlo uit. Marleen Moons, directrice van SBS De Hoeksteen, kreeg daarentegen nog geen melding van manifestanten. (BVDH)