Scholen hebben voortaan variabele snelheidsborden BVDH

16 januari 2019

14u36 0 Beringen Nadat eerder reeds op de Koolmijnlaan aan de scholencampus de zone 30-borden werden vervangen door variabele elektronische borden, is dat nu ook aan enkele andere scholen gebeurd.

De borden werden geplaatst in Korspel aan de stedelijke basisschool in de Kroonstraat, in Stal op de Heerbaan ter hoogte van de Picardschool, in Beringen-Mijn in de Mijnschoolstraat aan Vibo St. Barbara en ter hoogte van het Ateljeeke in de Hospitaalstraat, in Koersel aan de stedelijke basisschool in de Pieter Vanhoudstraat en in Paal op de Tessenderlosesteenweg (basisschool de Berk) en in de Kloosterstraat (kleuterschool Hand in Hand). “De zone 30 wordt op die plaatsen nu automatisch ingesteld op basis van het begin- en einduur van de scholen”, zegt schepen Jean Vanhees (CD&V). De rest van de dag is op die plaatsen nu niet langer 30 km per uur van toepassing. De maximum toegelaten snelheid is dan 50 km per uur. De stroomvoorziening gebeurt door middel van zonnepanelen en batterijen, zodat de borden blijven functioneren in geval van stroompanne.