Ruzie over trip naar frituur leidt tot slagen 28 juni 2018

Een 45-jarige man uit Beringen riskeert een celstraf van achttien maanden voor verschillende feiten van agressie tegenover zijn partner en zoon. De man wordt onder andere beschuldigd van slagen op 28 januari 2017, 11 augustus 2017 en 25 januari en 3 juni 2018. De zaak werd dus in snelrecht behandeld. Volgens de procureur lagen alcoholproblemen vaak aan de bron van de agressie. Op 11 augustus leidde een discussie over wie naar de frituur zou gaan tot een vuistslag en een greep naar de keel en in januari was de zoon aan de beurt omdat hij zei dat hij bij zijn moeder zou gaan wonen. De man riskeert achttien maanden, maar als hij zich laat begeleiden kan die straf met uitstel worden uitgesproken. (BVDH)