Ruim 4 miljoen euro voor Het Mozaïek en De Horizon BVDH

18 januari 2019

Van oktober tot en met december 2018 zijn er bijna 21 miljoen euro aan subsidies toegekend voor 28 scholenbouwprojecten in Limburg. De Vrije Basisschool Het Mozaïek en de Vrije Basisschool De Horizon in Beverlo krijgen samen ruim 4 miljoen euro voor een gloednieuw gebouw en verbouwingen van een aangekocht gebouw dat gerenoveerd wordt. De twee scholen zullen in het voormalige badzalengebouw op de be-MINE site immers ‘Straf!’ openen. Ook het terrein zelf wordt onder handen genomen en omgevormd tot een speelplaats. “Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win”, stelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen blijft onverminderd voortduren. Al in meer dan 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten worden nieuwe of grondig vernieuwde scholen gebouwd. Door deze investering van bijna 21 miljoen euro in onze Limburgse scholen wordt opnieuw een grote stap voorwaarts gezet.”