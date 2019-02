Roofvis uit Amazone bijt Keely (46) in snorkelcentrum op BE-Mine: “Plots voelde ik een scherpe pijn en begon mijn hand te bloeden” Dirk Selis

24 februari 2019

18u44 0 Beringen Het had een leuk verjaardagsfeestje voor haar 12-jarige dochter Anna moeten zijn, maar Keely Mees (46) houdt enkel akelige herinneringen over aan haar uitstap naar snorkelcentrum TODI op BE-Mine. “We waren rustig aan de oppervlakte aan het snorkelen toen ik die vis op mij af zag zwemmen. Plots voelde ik een scherpe pijn en begon mijn hand hevig te bloeden.” Een zilveren arowana, een roofvis uit de Amazone, had Keely gebeten.

TODI is het eerste indoor snorkel- en duikcentrum in Europa. Bezoekers kunnen er genieten van een wondere onderwaterwereld tussen kleurrijke, tropische zoetwatervissen. Volgens de organisatie kan dat in veilige omstandigheden. TODI beschikt over een gigantisch duikbassin van 10 meter diep en 36 meter doorsnee, met meer dan 6.200.000 liter water en een temperatuur van 23 graten. Het duikcentrum is een van de paradepaardjes van be-MINE in Beringen.

“Mijn dochtertje Anna was jarig en het leek ons een leuk idee om eens te gaan snorkelen”, vertelt Keely Mees. Een origineel verjaardagsfeestje, dachten we. Dat is het zeker geworden. We waren rustig aan de oppervlakte aan het snorkelen toen ik plots die vis op mij af zag zwemmen. Ik dacht nog: amai die zijn tam. Maar plots voelde ik een scherpe pijn in mijn linkerhand. Ik begon ook hevig te bloeden. Ik schrok mij een bult. Leuk is anders. En wat als die vis mijn dochtertje gebeten had? Ik dacht dat het een veilige activiteit was? Een redder heeft de beetwonden meteen ontsmet en verzorgd. Ik ga morgen toch maar eens langs mijn huisarts, want mijn hand is wat gezwollen. Ik hoop dat ik geen tropische ziekte heb opgelopen.”

De zilveren arowana wordt ook wel de vorkbaardvis of de beentongvis genoemd. De vis komt voor in de rustige waters en moerassen van de Zuid-Amerikaanse regenwouden. Daar leven ze alleen, al jagen ze wel in groep op garnalen, insecten en vissen. Omdat ze dicht bij het oppervlak zwemmen en ze wel eens uit het water kunnen springen, worden ze waterapen genoemd. Ze springen uit het water om bijvoorbeeld spinnen te vangen die aan takken hangen.

Happen, niet bijten

“Mogelijk zag de arowana de vingers van mevrouw aan als prooi. Maar het is de eerste keer dat er één een snorkelaar aanvalt”, vertelt de redder die Keely de eerste zorgen toediende. Directeur Dirk Heylen van TODI reageert: “Bij bruuske bewegingen kan het zijn dat de aruwana schrikt en als een soort van angstreactie naar die persoon hapt, bijten is het niet. Dat gebeurt niet vaak, maar het komt voor. Mijn personeel heeft de wonde van de vrouw meteen ontsmet en haar een pleister meegegeven.”