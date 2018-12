Restaurant Barnaba is ‘beste nieuwkomer van het jaar’ Marco Mariotti

04 december 2018

18u36 0 Beringen Restaurant Barnaba in Koersel is maandag in de prijzen gevallen op de Venuez Awards. De zaak van Stefano Baldelli en Ercan Boyraz werd er uitgeroepen tot Rookie of the Year, of beste nieuwkomer.

Een indrukwekkend decor, een vernieuwend concept én lekker eten. Voor de jury van Venuez Awards - zowat de grammy’s van de horeca - zet het restaurant in het oud gemeentehuis van Koersel bijzonder straffe resultaten neer om nog geen jaar open te zijn.

“We waren nochtans genomineerd in de categorie Best Hospitality Concept”, reageert Stefano Baldelli. “Daar grepen we net naast de hoofdprijs. Maar wat later werden onze namen plots wél afgeroepen. We kwamen compleet uit de lucht gevallen. Dit is écht een erkenning voor ons harde werk.”

Wereldreis

Barnaba is de naam van de fictieve burgemeester die in het pand aan Koersel-Dorp woont. “De kunstzinnige man trok op wereldreis en nam tal van wereldse elementen mee naar Koersel die terugkeren in de menukaart én inkleding van de zaak”, klinkt het. Zowel Ercan als Stefano hebben beiden een verleden in de horeca en sloegen in het voorjaar de handen in elkaar. Christopher Was is de chef in de keuken.

“We krijgen tal van aanvragen binnen voor huwelijken en andere feesten. De ‘ballroom’ is indrukwekkend. En dan zijn er nog plannen voor op ons terras waar we in de zomer mee zullen uitpakken.”