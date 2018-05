Regenboogvlag aan administratief centrum 17 mei 2018

02u52 0 Beringen Samen met 309 andere steden en gemeenten hangt Beringen vandaag de regenboogvlag uit. Dit gebeurt ter gelegenheid van de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT).

Overal ter wereld worden acties georganiseerd om aandacht te vragen voor discriminatie van holebi's en transgenders. In Vlaanderen roept de koepelorganisatie çavaria de steden en gemeenten op om de regenboogvlag uit te hangen. "We gaan graag in op deze vraag", zegt schepen Thomas Vints (CD&V). "Met dit eenvoudige gebaar tonen we dat we begaan zijn met al onze inwoners, ook met holebi's en transgenders. Hierbij uit de stad zich als tolerante samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. In Beringen zal de regenboogvlag wapperen aan het administratief centrum." (BVDH)