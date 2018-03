Recyclingbedrijf voortaan XPand voor creatievelingen 26 maart 2018

Het voormalige plastic-recyclingbedrijf B&A Plastics in de Tervantstraat in Paal heet voortaan XPand. Bert Surinx en Amanda Latinne zijn de eigenaars van het gebouw en willen naar eigen zeggen de fabriek 'heruitvinden'. In het XPand kan je nu ruimtes huren voor brainstormsessies, vergaderingen, persconferenties, productvoorstellingen, recepties en feestjes. Maar ook voor co-working, performance art en exposities kan je er terecht. Dit alles gebeurt in het bijzondere decor van een gerenoveerde fabriek uit de golden sixties. Het voorbije weekend vond er al een 'Art Craft & Design Beurs' plaats voor kunstenaars en creatievelingen, die elkaar konden inspireren. (BVDH)