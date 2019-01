Rechtszaak niet zo spectaculair als arrestaties Birger Vandael

10 januari 2019

10u06 0

Deze zomer op 18 augustus werden in Lummen en Beverlo zeven verdachten gearresteerd in het kader van een lopend drugsonderzoek. Dat gebeurde op spectaculaire wijze waarbij gemaskerde agenten zich gewapend in het straatbeeld toonden. Deze beelden haalden de nationale televisie. De behandeling in de rechtbank was een pak minder sensationeel. Van de zeven gearresteerden mochten vijf personen snel weer vertrekken. “Enkele familieleden die er niets mee te maken hadden, werden immers ook in de boeien geslagen”, verklaarde een advocaat. De twee personen staan terecht voor de uitbating van een teeltinstallatie met ongeveer 250 planten. De man riskeert een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro. Hij bood zijn excuses aan bij de rechtbank en zijn partner. Voor zijn partner werd een straf van 15 maanden met uitstel gevorderd, met dezelfde boete. De vrouw is een Bulgaarse en baat een café uit in Beringen. Omdat ze pas net voor de feiten op de hoogte zou zijn geweest van de plantage, wordt de vrijspraak gevraagd. Vonnis op 7 februari.