Recensie: BARNABA in Koersel Marco Mariotti

07 november 2018

16u26 0 Beringen Het oud gemeentehuis in Koersel is nog maar zes maanden geleden omgevormd tot 'food experience center' Barnaba, maar kan nu al rekenen op een schare enthousiaste fans. Een ervaring is het zéker, zowel op het bord als qua uitstraling.

Uitbaters Stefano Baldelli en Ercan Boyraz hebben hun creatieve geesten duidelijk op intercontinentale wijze doen rijpen. Als je het oud gemeentehuis binnenstapt, waan je je in een hippe Berlijnse of New Yorkse zaak. Oude wereldkaarten aan de wand, Afrikaanse rieten stoelen, een stijlvolle bar en dat allemaal in een art nouveau-jasje. Uit alle uithoeken van de wereld vind je producten terug op de menukaart. We starten met Pan con Aglio, geroosterd brood met stukjes tomaat en kaas. De look is meer dan pittig, maar verrast naar behoren.

Sugarsnaps

Hoofdgerecht wordt de Aziatische viscurry. Een heerlijk zacht kabeljauwhaasje met Oosterse groentjes en gele curry. De curry is niet té fel, en de cocossmaak geeft een zachte toets aan het geheel. Sojascheuten en suikererwten - of sugarsnaps - zorgen voor een fris geheel. De 'Belgische' handgesneden frietjes zijn gebakken in de schil, goed op smaak, maar blijken niet nodig aangezien de vis op zich al stevig vult. Chef Christopher Was staat nog maar vier maanden in de keuken, maar tovert desserts uit zijn hoed alsof het niets is. Crêpe Suzette met gekonfijt fruit én citroensorbet zorgen voor een fris einde. Meer dan voldaan. Tijdens het eten kijk je je ogen uit op het interieur, al zou dat misschien nog net een tikkeltje gezelliger kunnen met minder licht.

Barnaba is niet zomaar als enige Limburgse zaak genomineerd door Venuez in de categorie Best Hospitality Concept. Barnaba valt niet in een hokje te plaatsen: het is geen cocktailbar, geen gastronomisch restaurant: omschrijf het gerust als een 'gastro-pub'. In december wordt de uitslag bekendgemaakt. Voor ons is de prijs alvast binnen.