Radio Gaga in de bibliotheek 02u43 1

Het Canvasprogramma 'Radio Gaga' had enorm veel succes. Voor deze reeks trokken Joris Hessels en Dominique Van Malder met hun mobiele radiostudio naar bijzondere locaties waar mensen samenzijn, samenkomen of samenwonen om er gedurende enkele dagen radio te maken. Met dezelfde dosis enthousiasme brengen ze op donderdag 15 februari in de lokale bibliotheek verslag uit over het wel en wee van de biotopen waar ze de voorbije drie jaar verbleven. "Radio Gaga' is heel sterk in het samenbrengen van humor, ontroering en verbindingskracht van mensen die samenleven in hun eigen biotoop", verduidelijkt schepen van welzijn Thomas Vints (CD&V). Tijdens de voorstelling lezen Joris en Dominique ook voor uit hun boek. "Ze vertellen de persoonlijke verhalen van de mensen die ze ontmoetten tijdens hun prachtig programma. Het resultaat is een mooie herinnering aan verstilde personages en vergeten plekken in onze samenleving", gaat schepen van de bibliotheek Dave Schops (sp.a) verder. Inschrijven kan via de bib en kost 3 euro. (BVDH)