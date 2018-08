Pukkelpopbussen passeren in Beringen 04 augustus 2018

Ook Beringen laat weten dat je vlot met de lijnbus naar Pukkelpop in Kiewit zal kunnen reizen. Net als in veel andere Limburgse gemeenten en steden is het zelfs gratis als je een geldig PKP18-ticket vertoont. Dit met dank aan een financiële tussenkomst van het stadsbestuur en de provincie. "Dit jaar geraken de festivalgangers van al onze deelgemeenten na afloop van de festivaldag weer met de bus terug thuis. Er wordt immers een tweede lijn ingelegd die ook op het grondgebied van Paal passeert. Festivalgangers uit Beringen kunnen gratis van deze nachtbussen gebruikmaken", zegt schepen Dave Schops (sp.a).





De nachtbus 52-58 stopt in Beringen aan volgende haltes: Koersel Smeetshoevenstraat, Koersel Schrikheide, Koersel Windmolenstraat, Koersel Asberg, Koersel Gemeentehuis, Koersel Meigoorstraat, Koersel Kegelveld, Koersel Trompetstraat, Koersel Steenveld, Beringen NMBS Station, Schutterstraat, Graaf van Loonstraat, Bogaersveld, Koersel Posthoorn, Koersel Beringen Mijnen, Beverlo Kerkstraat, Beverlo Tuinwijk, Beverlo Ringlaan, Beverlo Centrum, Beverlo Kerkhof, Beverlo Braamstraat. De nachtbus 91 stopt in Beringen aan volgende haltes: Paal Nieuwenhof, Paal Riethof, Paal Bleukstraat, Paal School, Paal w/n Tessenderlo, Paal St. Sebastiaan, Paal St. Jorisstraat, Paal Deurnestraat, Paal Wilbroek. (BVDH)