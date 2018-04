Professioneel advies voor kinderopvangen 24 april 2018

Organisatoren die nu of in de toekomst kinderopvang voorzien, kunnen professioneel advies inwinnen of zich laten begeleiden door het Limburgs Steunpunt Kinderopvang. Eind 2017 organiseerde het een behoefte- en tevredenheidsmeting. Alle Limburgse opvangvoorzieningen werden uitgenodigd om hun mening te geven over de huidige werking van het Steunpunt en om aan te geven wat zij verwachten van een ondersteuningsdienst. Uit de feedback van 77 opvangvoorzieningen, kwam een hoge tevredenheid over de werking aan het licht, alsook de nood aan een ondersteuningsdienst met een divers aanbod. Dat is nodig omdat kinderopvang meer is dan louter kinderen 'bezighouden.' Onder de deelnemers aan de bevraging werd een prijswinnaar geselecteerd. Kinderopvang Twinky's uit Paal, een door Kind & Gezin vergunde groepsopvang voor baby's en peuters, is de gelukkige winnaar. (BVDH)