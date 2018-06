Pop-upslachthuizen niet langer erkend NIEUWS KOMT HARD AAN BIJ MOSLIMGEMEENSCHAP XAVIER LENAERS BIRGER VANDAEL

16 juni 2018

02u39 2 Beringen De erkenning van de tijdelijke slachthuizen in Genk en Beringen werd door de Raad van State op verzoek van dierenrechtenorganisatie GAIA vernietigd. "Ons werd beloofd dat we nog een jaar schapen ritueel mochten slachten, en nu horen we dit", zucht Sunbul Ilyas, voorzitter van de Turske moskee op de vierde cité in Winterslag.

Het FAVV besloot in 2015 dat Beringen een bedrijfshal en Genk een multifunctionele loods mocht gebruiken als tijdelijke inrichting voor het onverdoofd slachten van schapen en geiten tijdens het offerfeest. Meteen ging GAIA in de tegenaanval omdat deze slachthuizen volgens de organisatie niet in orde waren met vergunningen en dergelijk slachten enkel toegelaten was in permanente slachthuizen, waar men meer kennis en deskundigheid heeft, zodat dieren er beter worden behandeld.





In september 2016 gaf de Hasseltste burgerlijke rechtbank aan dat er geen redenen waren om het tijdelijk slachthuis van Beringen te verbieden, de Tongerse rechtbank oordeelde hetzelfde voor het slachthuis van Genk in februari 2017. De Raad van State stelt nu dat een slachthuis een duurzaam karakter moet hebben om te worden erkend. "Enkel zo is er de garantie dat de juiste infrastructuur aanwezig is om het slachten in toegelaten omstandigheden te laten verlopen en om een juiste opvolging mogelijk te maken."





Investeringen

Het nieuws is een domper op het Suikerfeest van de moslims en raakt de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in heel Limburg. "De moed zakt ons in de schoenen", stelt Kurtal als bestuurder van de moskee in Winterslag. "De stad investeert om zich in orde stellen met de wet, wij passen ons aan en gaan akkoord om voortaan onverdoofd te slachten. Van de ene dag op de andere zou dat niet meer kunnen. Hoe gaan we dat uitleggen aan de gemeenschap", aldus een verontruste Kurtal. "Opnieuw wordt ons geloof geviseerd."





Illegaal

Schepen van Sociale Zaken Geert Swartenbroekx (CD&V) reageert verrast op het besluit van de Raad van State. "We gaan dit grondig bestuderen. Alles gebeurde steeds volstrekt binnen de de Belgische en Europese wetgeving. Dit is een slag in het gezicht van de Genkse moslimgemeenschap." Hij vreest dat de beslissing tot vernietiging de deur openzet om illegaal te gaan slachten.





Wel tevreden reageren Stijn Vandamme en Charlotte Ponchaut, advocaten van GAIA: "De Europese slachtverordening omvat een duidelijk verbod op onverdoofd slachten. In geval van religieuze riten bestaat weliswaar een uitzondering. Het stootte al langer tegen de borst dat deze voorwaarden wel nageleefd moesten worden door permanente slachthuizen, terwijl het FAVV plots veel lakser was indien het ging om een tijdelijke slachtlocatie van 1 à 2 dagen." Voorzitter van GAIA Michel Vandenbosch voegt er nog fijntjes aan toe dat vanaf 2019 ook in echte slachthuizen in Vlaanderen onverdoofd slachten niet meer is toegestaan.