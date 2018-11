Poolse schoenmaker gehuldigd voor hulp aan joden Birger Vandael

28 november 2018

00u13 0 Beringen De Heemkundige Kring van Beverlo en de Poolse Vrij Vereniging Beringen zullen op woensdag 12 december de Poolse schoenmaker Alex Bedkowski huldigen. Bedkowski hielp in het voorjaar van 1941 een joodse moeder en haar zoontje onderduiken en beschermde hen zo van de Duitse vervolging.

In het voorjaar van 1941 kwamen 199 Antwerpse joden naar Beverlo. Ze vestigden zich vooral in de Louis-Sauvestrelaan en de Leysestraat en moesten dagelijks op het gemeentehuis tekenen voor aanwezigheid. Na amper enkele maanden werden ze opnieuw verplicht naar Antwerpen of Brussel te verhuizen. Daar was het wachten op een bevel om te verzamelen in de Dossin-kazerne te Mechelen, waar de treinen klaarstonden om uiteindelijk 24.000 joden naar Auschwitz te voeren. Met de gekende gevolgen...

Schoenmaker Alex Bedkowski, werkzaam aan de Beverlosesteenweg in de buurt van De Palace, hielp destijds de joodse moeder Emilie Koss en haar zoontje Heinz Löwenheck onderduiken zodat zij aan terugzending naar de grootstad konden ontsnappen. Heemkunde-Beverlo en de Poolse Vrije Vereniging Beringen huldigen Alex op woensdag, 12 december voor deze heldendaad.

Om 18 uur zal men die woensdag samenkomen op de parkeerplaats voor de begraafplaats van Beringen-Mijn. Na een eerbetoon aan het graf, waar ook bloemen en een gedenkpaneel zullen worden geplaatst, is er een receptie in de Poolse Barak aan Laan op Vurten.