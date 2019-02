Politieman op terugweg van het werk betrapt twee inbrekers Toon Royackers

22 februari 2019

16u10 0 Beringen Een politieman op de terugweg van zijn werk heeft woensdagavond twee inbrekers kunnen betrappen in Beringen-centrum. Terwijl de agent omstreeks 17.20 uur naar huis fietste langs het Molenveld en de Geiteling, zag hij daar plots twee mannen die zich wel erg verdacht gedroegen.

De agent van de politiezone Beringen, Ham en Tessenderlo sloeg meteen alarm bij zijn collega’s van de interventieploegen. Die snelden ter plaatse. De ploegen konden effectief twee dertigers identificeren, zonder vaste verblijfplaats in ons land. Ze werden alle twee overgebracht naar het commissariaat in Beringen. Al snel bleek dat er geprobeerd was om in te breken in een woning aan de Geiteling. Daar hadden de verdachten achteraan een ruit stuk gegooid. Beide mannen werden donderdagavond voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die hen liet opsluiten in de gevangenis. Het is trouwens al de vierde keer dit jaar dat ploegen van de Politiezone Beringen, Ham en Tessenderlo inbrekers op heterdaad kunnen betrappen.