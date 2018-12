Politiecontrole aan schoolomgeving: tien kinderen dragen géén gordel MMM

19 december 2018

19u45 0 Beringen Bij een controle in kader van ‘veilig schoolverkeer’ heeft de politie maar liefst vijftien mensen betrapt die geen autogordel droegen. Tien van hen bleken kinderen.

De controle vond plaats op de invalswagen aan de school ‘Westakker’ in Beringen. In de buurt van de Onderwijsstraat in Beringen controleerde de politie in totaal 87 voertuigen. Maar liefst vijftien van hen droegen geen autogordel. Het gaat om vijf volwassenen en tien kinderen.

Twee bestuurders konden geen identiteitskaart of rijbewijs voorleggen en één voertuig had een defect achterlicht.

“Tijdens een vorige controle in maart van dit jaar werden er 70 voertuigen gecontroleerd en ook toen moesten we 10 pv’s uitdelen", klinkt het bij de politie. De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo blijft deze controleacties opvoeren. “Veiligheid op de openbare weg is en blijft een verantwoordelijkheid van iedereen”, klinkt het.