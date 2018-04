Politie vat vier illegalen 21 april 2018

03u13 0 Beringen De lokale politie heeft vrijdagochtend vier transitmigranten gevat, die van een truck gesprongen waren aan de Hyundai-bedrijfssite in Ham.

Het viertal spurtte meteen weg, onder meer richting Kolenhaven in Beringen en naar het Wasseven in Ham. De politie zette meteen de grote middelen in, en kwam zelfs met een helikopter over de regio vliegen. Alle vier konden ze daardoor snel worden gevat. De voorbije weken wordt de politiezone trouwens steeds vaker geconfronteerd met het probleem. Vorige week donderdag nog pakte de politie bijvoorbeeld drie transitmigranten in de buurt van de snelwegparking in Tessenderlo.





Ook afgelopen donderdag gingen daar plots tien personen lopen. Eén van hen werd gevat door de toegesnelde patrouille.





De lokale politie houdt nu extra toezicht in de omgeving van de E313 en de snelweg politie controleert nu vaker de parkings in Tessenderlo. Door de extra controles elders in het land, proberen nu kennelijk steeds meer transitmigranten al in Limburg op een truck richting Groot-Brittannië te geraken. (RTZ)