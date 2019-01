Politie kan inbreker vatten die net uit het raam klautert Toon Royackers

17 januari 2019

17u16 1 Beringen Aan de Heksstraat in Beringen heeft de politie donderdagochtend opnieuw een inbreker kunnen betrappen. Een alerte buurtbewoner had even voordien iemand langs een raam zien binnen klimmen in de woning. De lokale politie snelde daarop met verschillende ploegen ter plaatse.

De ploeg die als eerste in de Heksstraat binnen reed, zag de 21-jarige man nog net weer uit het raam naar buiten klauteren. Hij kon meteen ter plaatse ingerekend worden. Zijn 19-jarige vriendin zat even verderop in een auto op hem te wachten. Zij werd samen met haar vriend gearresteerd. Het is al de tweede keer in drie dagen tijd dat de lokale politie inbrekers op heterdaad weet te betrappen in Beringen. Telkens kon dat, dankzij een tip van een alerte buurtbewoner. Dinsdag liepen nog vier inbrekers tegen de lamp aan de Genebroekstraat, dankzij een tip. De politie roept daarom op om zeker verdachte situaties te blijven melden.