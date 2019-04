Politie doet oproep na filmpje Dries Van Langenhove op Facebook: “tips graag rechtstreeks naar ons” Toon Royackers

12 april 2019

16u18 0 Beringen Opmerkelijk filmpje sinds woensdagavond laat op Facebook. Daar heeft Vlaams Belang Politicus Dries Van Langenhove zelf een opsporingsbericht verspreid na het ongeval met vluchtmisdrijf van eerder deze week aan de Koolmijnlaan. Daar werd niet alleen een 19-jarige jongen aangereden door een babyblauwe BMW, het zwaargewonde slachtoffer werd nadien ook nog eens bestolen door de bestuurder. “Hoe moeilijk kan het zijn om een beschadigde babyblauwe BMW te vinden,” redeneert Van Langenhove. De lokale politie is niet helemaal fan.

Het bizarre ongeval vond dinsdagavond al plaats aan de Koolmijnlaan ter hoogte van het warenhuis Aldi. Slachtoffer Dwayne Ickmans (19) kwam net terug van babysitten, toen hij door de klap met de BMW tegen de grond smakte. Andere getuigen meenden diezelfde auto even voordien nog te hebben opgemerkt in de buurt, omwille van het agressieve rijgedrag. De bestuurder stapte na het ongeval wel uit, en beloofde aan Dwayne om een ambulance en de politie te bellen. Maar in plaats daarvan nam hij de nagelnieuwe Iphone, én de portefeuille van het slachtoffer mee, om vervolgens weg te scheuren.”

“Kan niet moeilijk zijn”

“Hoeveel babyblauwe BMW’s zouden er in Vlaanderen kunnen rondrijden,” vraagt Politicus Dries Van Langenhove zich af. “Heel moeilijk kan het toch niet zijn, om de eigenaar te vinden?” Daarom doet hij aan iedereen op zijn facebookpagina een oproep om mee te zoeken naar de dader. “Ik ben er zeker van dat we hem samen kunnen vinden.” Met een vette knipoogt zegt Van Langenhove aan het einde van het filmpje ook dat hij wel een vermoeden heeft in welke richting hij de dader moet gaan zoeken.

Helaas nog geen bruikbare tips

Helaas is bij de lokale politie Beringen, Ham, Tessenderlo voorlopig nog niet de ultieme tip binnen gekomen. “Voor alle duidelijkheid: we hebben er niets op tegen dat nieuwsberichten veelvuldig gedeeld worden op sociale media,” zegt Commissaris Eric Raymaekers. “Het kan maar helpen om een oplossing te vinden. We gaan ons bovendien niet mengen in de politiek. Voor ons als politiekorps is het oplossen van de feiten prioritair. We betreuren wel dat in het filmpje niet verwezen wordt naar de lokale politie. Het is juist belangrijk dat mensen die bruikbare tips kunnen hebben, dat meteen bij ons melden. Vreemd vinden we ook dat de politicus al meent te weten in welke richting we de daders moeten gaan zoeken. Zelf hebben wij dat idee voorlopig nog niet. Alle pistes zijn voorlopig open. Mocht hij toch aanwijzingen hebben, dan kan hij die zeker meteen met ons delen.”

Personen die meer informatie hebben over het bewuste ongeval nemen best rechtstreeks contact op met de lokale politie Beringen, Ham, Tessenderlo op het nummer 011 27 95 70